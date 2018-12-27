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Özlem yıldız'ın bu haberi oğlunu kızdırdı

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Özlem yıldız'ın bu haberi oğlunu kızdırdı
Ünlü sunucu özlem yıldız uzun süreden sonra ilk kez tekstilci sevgilisi ile bir gece klübünden çıkarken yakalanmasına en büyük tepki oğlundan geldi.

Geçtiğimiz gün  kuru çeşmede ki bir bardan  çıkarken cep telefonuyla çekilen resim medya da haber olunca ünlü sunucu zor durumlar yaşadı. uzun süredir aşk haberleriyle gündeme gelmeyen yıldız yeni tekstilci sevgilisiyle  bir gece klübünden çıkarken yaklalanmasına en büyük tepki 11 yaşında olan oğlu Demirden geldi. Annesini her dakika arayan Demir "neredesin kim var yanında görüntülü konuşalım" gibi cümleler kurması annesininde hoşuna gitmeye başladı ünlü sunucu" oğlum büyümüş beni kimseyle paylaşmak istemiyor beni yakın takibe aldı bu tip haberlerden de rahatsız olduğunu"  söyledi. şimdiden annesini hiç kimseyle paylaşmak istemeyen demir benden başka kimseyle resiminin çıkmasını istemiyorum diyerek annesini ikaz etti.

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