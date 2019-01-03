Özlem yıldız kurşunlar arasın da kaldı

Dün akşam Yeşilköy'deki bir mekana silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında erkek arkadaşı ile akşam yemeğinde olan Özlem Yıldız, büyük panik ile sokağa kaçtı. O anlar böyle görüntülendi.

Yaşadıkları'nı bir televizyon programına telefonla bağlanarak anlatan Özlem yıldız yaşadığı kordu dolu anları şöyle anlattı: "Yeşilköy’de bir et restoranı. Bu ailelerin gittiği normal bir saat. Hava çok serin olduğu için iç kısımda oturmayı rica ettim. Bir tek bizim masamız iç kesimdeydi. Yemekleri söyledik, restoran sahibi özel olarak ilgilendi bizimle sağolsun.Hayatımda silah sesini iki kere yaşadım. Biri girdi içeri. Yanımıza kadar geldi. Silahın o sesini duydum.

Bir –ah sesini duydum. Kafamı çevirdiğim an o silahla göz göze geldim. O silah sesleri devam ederken nasıl çıktık, nasıl yan mekana gittik hatırlamıyorum. 2 gündür kendime gelemiyorum. Seken 6 kovan yerde bulundu. Oğlum yanımda olsa ne yapardım, nasıl korurdum.

Bizim oradaki kaçarken halimizi görüyorsunuz. Oradaki görüntüyü maalesef bir anne çekiyor. Yanındaki 2 çocuğu bırakıp beni çekiyor. ‘Oturun çocuğum oturun’ diyor. Ben 2 gündür oğlum yanımda olsa ne yapardım diye düşünürken kadın magazin derdine düştü. Bana biri bunu açıklasın. Bir anne!

Silah sesi Allah kimsenin başına vermesin. Ne kadar korkunç bir şeymiş. Şaka zannettim bu olayı. Önümde oldu her şey. Ben tek başıma olsaydım kalırdım orda. O kurşunlar restoran sahibine denk geldi. Ne oldu bilmiyorum. Hayati tehlikesinin olmadığını duydum. Çoluk çocuğun olduğu bir yerdi. Yılbaşı gecesini ev ortamında geçirdim ki tatsızlık olur başıma bir şey gelmesin diye. Bir şey olacaksa oluyor. Ertesi gün buldu bizi. Saat 20.00 suları. Bir gece kulübü değil. Havaya ateş etmedi bilerek üstlerine hedef alarak ateş etti. Yemek yiyorsun, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun. Ben mutfağa çok yakın olduğu için fırın falan patladı sandım. Arkamı döndüm, kurşunu bir daha silaha verdi. Dış kısımdakilerin olayı anlaması bizim kaçışımızla oldu. Olayı en canlı canlı yaşayan biziz."