Özlem Yıldız eski eşi hakkında ne söyledi

Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi

Özlem Yıldız, geçen günlerde borçları nedeniyle oğulları Demir'le gittiği Uludağ tatilinde gözaltına alınıp cezaevine gönderilen eski eşi Sinan Serter'in üzgün olduğunu söyledi. Ünlü sunucu, "Tabii Sinan zor bir dönem geçirdi ve bu dönem hala devam ediyor. Tatilde başımıza böyle bir şey gelmesi bizi üzdü" dedi.

Oğlu Demir'in bu olaydan etkilenip etkilenmediği hakkında soruya Yıldız, "Kötü bir şey olmadı, çünkü Demir her şeyin farkında. İnternetten bakıyor, okuyor çocuk. Bunların olduğunu biliyor. Biz de yanında olunca pek etkilenmedi, ona fazla da yansıtmadık" şeklinde konuştu.