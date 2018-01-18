Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Tekin’le Bodrum’da aynı mahallede oturduklarını söyleyen Öcal, ünlü şarkıcının müziği tamamen bıraktığını açıkladı. Özlem Tekin muhtar azası adayı oldu! Öcal, “Özlem, müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi’nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz, dostluğumuz devam ediyor. İyi, sakin bir hayatı var" dedi.
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Özlem Tekin Bıraktı!
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Cem Öcal, eski eşi Özlem Tekin'in müziği bıraktığını açıkladı.
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