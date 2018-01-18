  • BIST 116.856
  • Altın 161,339
  • Dolar 3,7699
  • Euro 4,6154
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Özlem Tekin Bıraktı!

»
Özlem Tekin Bıraktı!
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Cem Öcal, eski eşi Özlem Tekin'in müziği bıraktığını açıkladı.

Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Tekin’le Bodrum’da aynı mahallede oturduklarını söyleyen Öcal, ünlü şarkıcının müziği tamamen bıraktığını açıkladı. Özlem Tekin muhtar azası adayı oldu! Öcal, “Özlem, müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi’nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz, dostluğumuz devam ediyor. İyi, sakin bir hayatı var" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evini Sevgilisine Verdi17 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
  • "Artık Sütyen Takıyorum"17 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
  • Tuba'nın zor anları!17 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
  • Küvet Pozu İşinden Etti!16 Ocak 2018 Salı 14:15
  • Hadise Çıldırdı!16 Ocak 2018 Salı 12:59
  • Şiddet Mağduru!16 Ocak 2018 Salı 12:58
  • Parayı Bulunca Oynadı!15 Ocak 2018 Pazartesi 16:46
  • İhanet mi Etti?15 Ocak 2018 Pazartesi 12:11
  • 50 Kilo Verdi!15 Ocak 2018 Pazartesi 11:58
  • Tacizcisini İfşa Etti14 Ocak 2018 Pazar 09:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim