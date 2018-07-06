Özilhan: '50 kiloyum ve sadece dudaklarımı yaptırdım'

Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı.

Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı.

Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. 'Doktorlar' dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22'de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı.

Emine'de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım.

Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar. Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum.

İzzet 20 kilo aldı. 90'lara çıktı. İkinci hamileliğimin sonunda o kilo vermeye başladı. Hala günde çift idman yapıyor. Ben kick boks yapıyorum. Emine'de çok kilo aldım. Emzirme dönemi bitince, ekmeği kestim. Bir daha hiç ekmak yemedim.

Çikolataya dur diyemiyorum. İstisnasız her sabah 4-5 gibi kalkarım 4-5 kaşık nutella yerim. Genelde iki öğün yemek yiyorum. Kahvaltıyı 10:30'da yapıyorum. Öğlen çok çok acıkırsan 14:00 gibi zeytinyağlı enginar yerim. Akşam da 18:00 gibi yemek yerim bir daha yemem.

Türk dizilerinden Çukur'u izliyorum. Vartolu hayranıyım. Bİr ara Vartolu'yu öldür gösterdiler. 1-2 bölüm yoktu. Kanalı değiştirdim. Çok iyi oynuyor. Beni bağlayan oydu.

Oyunculuğu bırakmasaydım Vatanım Sensin'de oynamak isterdim.