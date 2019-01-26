Özhaseki'nin soyadı neden değişti?

Mansur Yavaş, Gökçek’in kökenini gündeme taşıyarak, Özhaseki’ye zarar vermeyi hedeflediğini açıklamıştı. Tartışmalar üzerine Yavaş soyağacını kamuoyuyla paylaşırken, Özhaseki’nin soyadını neden değiştirdiği merak konusu oldu.

İYİ Parti’nin desteklediği CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, soy ağacına yönelik yorumlara Melih Gökçek de dahil olmuştu.

Gökçek, CNN Türk'te Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat’a, Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalar yapacağını belirten mesajlar göndermişti.

MANSUR YAVAŞ SOYAĞACINI PAYLAŞTI

Bu mesajların hemen ardından Mansur Yavaş da Hande Fırat’a, gönderdiği mesajda, "Gökçek, konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki’ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki’nin ailesinin isim ve soyadı değişiklinin gündeme gelmesini istiyor olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş bu tartışmaların ardından 1843’ten beri, ailesinin Ankara Beypazarı’nda yaşadığını açıklayarak, Twitter hesabından soyağacını yayımladı.

ÖZHASEKİ’NİN ÖNCEKİ SOYADI KARAKEBAP

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin soyadı değişikliğini 2015 yılında ilk olarak Odatv gündeme getirmişti.

Odatv, Özhaseki'nin ve tüm aile fertlerinin 1974 yılında mahkeme kararıyla soyadlarını değiştirdiklerini ortaya çıkarmış, Karakebap olan soyadın, Özhaseki olarak değiştirildiğini aktarmıştı.

Öte yandan, AKP'li Mehmet Özhaseki’nin ismi Kemal olarak bilinen babasının da 1974 tarihinde mahkeme kararıyla yapılan kayıt düzeltme sonrası o tarihlerde Kamil Karakebap olan ismini Kemal Özhaseki olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in, Özhaseki'nin bu soyadının gündeme getirilmesini istediğini iddia etti.