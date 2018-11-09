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Özgü Namal'ın yeni işi!

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Özgü Namal'ın yeni işi!
Oyuncu Özgü Namal, Köyceğiz’de bir çiftlik eve taşındı. Balkan eşekleri satın aldı. Oyuncu anavatanı Sırbistan olan ve eşek sütünden yapılan dünyanın en pahalı peynirini üretmek için çalışmalara başladı

Oyuncu Özgü Namal, şehir hayatından bıktı. Reklamcı eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'e taşındı. 2 çocukları olan çift, orman içindeki bir çiftlik evde yaşamaya başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan'ın dünyaca ünlü peynirinden ilham alarak yeni bir işe atıldı.

Takvim'in haberine göre, Belgrat'ta Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için kolları sıvadı. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.

Çift, pule peyniri yapmak amacıyla eşek yetiştirmeye başladı. Bu peynirin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması.

Anne sütüne eş değer olduğu açıklanan eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1 dolar.

100 eşeğin sütünden 1 kilo pule peyniri elde ediliyor ve bu bir kilo peyniri yapabilmek için de 25 kilo eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor. 

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