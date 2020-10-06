Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu Muğla'da hayatını kaybetti.

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.



Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.



Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.