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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu Muğla'da hayatını kaybetti.

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

 Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.
 

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.

Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.

Son dakika! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Özgü Namal, "Babamızı kaybettik, akciğer yetmezliğinden dolayı. 15 gündür hastanedeydi. Çok üzgünüm, çok acıklıyım. İstanbul'a götüreceğiz, söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

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