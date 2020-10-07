Özgü Namal çok acı bir tesadüfü yaşadı 

Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamadı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.
tv100'ün haberine göre Oral'ın, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, Namal'ın yıllar önce "Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı 'Elif' karakterini akıllara getirdi.
'Elif', dizide sevgilisi 'Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.
Dizide Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı.