Özge Özpirinçci'nin acı günü! Oyuncu Özge Pirinçci'nin annesi Güzide Özpirinçci’nin babası Erdoğan Vursavaş, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Vursavaş dün son yolculuğuna uğurlandı. Özge Özpirinçci cenazede muhabirlere “Yaşlılıktan dolayı sağlık sorunları yaşıyordu. Şu an oldukça üzgünüm. Affınızı istiyorum, daha sonra konuşuruz” demekle yetindi.
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Özge'nin Acı Günü
Özge Özpirinçci'nin dedesi Erdoğan Vursavaş vefat etti. Vursavaş dün son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler: Özge Özpirinççi
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