Özge Ulusoy'un bacakları olay oldu!

Ünlü manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında photoshop olduğu yönünde yorum yapan takipçisine yanıt verdi.

Model Özge Ulusoy, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Takipçileri Instagram'da yayınladığı kareye çok sayıda 'photoshop' yorumu gelince Ulusoy kayıtsız kalamadı.

Ünlü manken, bir takipçilerinden birinin yazdığı mesaja cevap verdi. "Yani siz şimdi bu fotoğraftaki bacaklarda bir anormallik olmadığını mı söylüyorsunuz, enteresan" şeklindeki yoruma Ulusoy, "Elim önüne gelip bacağımın bir kısmını kapamış neden anlaşılmadı, biz de anlamadık” dedi.

İşte o diyalog: