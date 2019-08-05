ÖZGE ULUSOY'DAN ÖZEL KORUMALI ÖNLEM!

Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nda bir mekana gitti. İki özel koruma çiftin görüntülenmemesi için geniş önlem aldı.

Gecce'nin haberine göre; Özge Ulusoy, iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı’nda bir mekandaydı. İki yakın koruma çiftin görüntülenmesini engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Mekanın etrafında önlem alan korumalar, çıkışta ünlü çift araca binerken korumalar muhabirleri uyardı.