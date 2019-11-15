TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programından Eylem İpek Şafak'a konuşan Özge Ulusoy, "Instgram'ın azizliği. Endişelenen herkese teşekkürler. Her şey yolunda. Yanlış haber... Şimdi Faruk'la konuşup güldük. İnan aramızda kavga bile yok. Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerinde bulunarak gazetede çıkan ayrılık haberini yalanladı.
- BIST 104.906
- Altın 271,148
- Dolar 5,7540
- Euro 6,3402
- İstanbul 18 °C
- Ankara 13 °C
- ECE ERKEN GÖZYAŞLARIYLA YAYINI TERK ETTİ!
- ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!
- ERTAN SABAN'IN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÜZEL KİM?
- ALİŞAN'DAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'E ŞOK SÖZLER: 'HER YERE DÖNEBİLİR...'
- YİNE YAKALANDILAR! BERRAK TÜZÜNATAÇ VE BERK SUYABATMAZ İÇİN BOMBA İDDİA!
- KIVANÇ TATLITUĞ'DAN O SORUYA TEPKİ: "TAM ADAMINA SORDUNUZ!"
- AYŞEGÜL DEMİRHAN FRANSIZ ELLE DERGİSİNİN KAPAĞINDA YER ALDI!
- AKP’Lİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TRABZONLULAR İÇİN SKANDAL İFADELER!
- İTALYAN AŞKI PAHALIYA PATLADI!
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİNDEN TRAKTÖRLE GEÇİN GİBİ LAFLAR EDİYORLAR!
- SON DAKİKA… ABD’DEN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
- TRUMP SABAH YAZARI HİLAL KAPLAN'A TAKILDI: HABER YAPTIĞINA EMİN MİSİN?
- SON DAKİKA: MOODY’S’DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
- KURTULMUŞ'TAN AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE: ERDOĞAN RÜZGARIYLA OY ALMA DÖNEMİ BİTTİ!
- ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ BELLİ OLDU MU?
ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!
Güzel model Özge Ulusoy'un, iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu tarafından terk edildiği yazılmıştı.
Etiketler: Özge ulusoy, aşk, itiraf, faruk çolakoğlu, ayrılık, açıklama, eylem şafak ipek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ECE ERKEN GÖZYAŞLARIYLA YAYINI TERK ETTİ!Ece Erken izlediği görüntüden etkilenerek gözyaşlarıyla Beyaz Tv’deki "Söylemezsem Olmaz" canlı yayınını terk etti.
ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!Güzel model Özge Ulusoy'un, iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu tarafından terk edildiği yazılmıştı.
ERTAN SABAN'IN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÜZEL KİM?Ebru Özkan'la evli ve bir çocuk babası olan Ertan Saban önceki gecce sarışın bir güzelle görüntülenmişti. Oyuncunun görüntülendiği güzelin kimliği ortaya çıktı.
ALİŞAN'DAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'E ŞOK SÖZLER: 'HER YERE DÖNEBİLİR...'Mahsun Kırmızıgül yeniden müziğe döndüğünü açıklamıştı. Bu durum Alişan'a soruldu. Önce konuşmak istemeyen şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında şoke eden açıklamalarda bulundu.
YİNE YAKALANDILAR! BERRAK TÜZÜNATAÇ VE BERK SUYABATMAZ İÇİN BOMBA İDDİA!Burcu Esmersoy'un yakın zamanda boşandığı eşi Berk Suyabatmaz yine Berrak Tüzünataç ile yakalandı, ikili hakkında bomba iddialar var.
VİDEO GALERİ
- 12:39 - ECE ERKEN GÖZYAŞLARIYLA YAYINI TERK ETTİ!
- 12:29 - ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!
- 12:18 - ERTAN SABAN'IN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÜZEL KİM?
- 12:04 - ALİŞAN'DAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'E ŞOK SÖZLER: 'HER YERE DÖNEBİLİR...'
- 11:52 - YİNE YAKALANDILAR! BERRAK TÜZÜNATAÇ VE BERK SUYABATMAZ İÇİN BOMBA İDDİA!
- 11:37 - KIVANÇ TATLITUĞ'DAN O SORUYA TEPKİ: "TAM ADAMINA SORDUNUZ!"
- 10:48 - AYŞEGÜL DEMİRHAN FRANSIZ ELLE DERGİSİNİN KAPAĞINDA YER ALDI!
- 10:34 - AKP’Lİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TRABZONLULAR İÇİN SKANDAL İFADELER!
- 10:02 - İTALYAN AŞKI PAHALIYA PATLADI!
- 09:49 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİNDEN TRAKTÖRLE GEÇİN GİBİ LAFLAR EDİYORLAR!
- 09:32 - SON DAKİKA… ABD’DEN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
- 18:02 - TRUMP SABAH YAZARI HİLAL KAPLAN'A TAKILDI: HABER YAPTIĞINA EMİN MİSİN?
- 17:51 - SON DAKİKA: MOODY’S’DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
- 17:43 - KURTULMUŞ'TAN AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE: ERDOĞAN RÜZGARIYLA OY ALMA DÖNEMİ BİTTİ!
- 17:34 - ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ BELLİ OLDU MU?
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim