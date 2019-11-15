ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!

Güzel model Özge Ulusoy'un, iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu tarafından terk edildiği yazılmıştı.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programından Eylem İpek Şafak'a konuşan Özge Ulusoy, "Instgram'ın azizliği. Endişelenen herkese teşekkürler. Her şey yolunda. Yanlış haber... Şimdi Faruk'la konuşup güldük. İnan aramızda kavga bile yok. Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerinde bulunarak gazetede çıkan ayrılık haberini yalanladı.