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Özge Ulusoy'dan "Düğün" Gafı!

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Özge Ulusoy'dan "Düğün" Gafı!
"Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" sözleriyle Hacı Sabancı ile evlenebileceğinin sinyalini veren Özge Ulusoy, daha sonra "arkadaşım evlenecek" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Daha önce yapmış olduğu "Bu zamana kadar hiçbir erkek arkadaşımla aynı evde yaşamadım. Bu konuda çok prensipliyim" açıklaması ile gündeme gelen  Özge Ulusoy, ilginç bir gafa imza attı.

"DÜĞÜN" DEDİ, SONRA TOPARLADI

Önceki gün bir davete katılan güzel model, "Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleri "Hacı Sabancı'ya ince mesaj" şeklinde yorumlanan Ulusoy, "Önümüzdeki ay, arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

EVLENİYORLAR MI?

Kendisinden 5 yaş küçük  Hacı Sabancı'yla aşk yaşayan  Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi, "evleniyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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