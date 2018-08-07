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Özge Ulusoy'dan bornozlu paylaşım!

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Özge Ulusoy'dan bornozlu paylaşım!
Model ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan pek çok isim var. Bunlardan biri de Özge Ulusoy…

Şimdilerde bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapan Ulusoy, takipçilerinden yüzünün neden beyaz olduğuna dair yöneltilen çok sayıda soruya toplu bir yanıt verdi.

Tatilde seksi pozlar paylaşıp gündem olan Özge Ulusoy sorulara da cesur bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi!

Üzerinde bornozla otururken çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Özge Ulusoy, instahikaye kısmından paylaştığı fotoğrafın üzerine; “Yüzün neden beyaz sorularına toplu cevap: Güneşe çıkarmıyorum… Sebep: Lekelerimi yok etmeye çalışıyoruz…” notunu düştü.

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