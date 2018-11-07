Özge Ulusoy takipçilerini kırmadı!

Model Özge Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, takipçilerinin isteklerini kırmayan biri olduğunu gösterdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre geçen Ekim ayı içerisinde bir süredir aşk yaşadığı İsveçli bankacı Joaquim Lundholm’la olan ilişkisini bitiren Özge Ulusoy yeniden işlerine döndü. Yoğun bir tempoda koşturmaya devam eden ve sosyal medya hesabından spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş görüntülerini paylaşan Özge Ulusoy, bu sırada takipçilerinin isteklerini de kırmadı.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı bir selfiesini hayranlarından gelen yoğun istek üzerine sayfasına çeken Ulusoy, böylelikle selfiesinin silinmesini de engelledi.