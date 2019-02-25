Üç günlük paylaşım 10 bin lira alacak olan ünlü manken Hikaye bölümünde 24 saat kalması karşılığında beş bin lira alacak.
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- Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak
- Ünlüler'in kar keyfi
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- Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki
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- 200 bin liralık alışveriş
Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak
Manken Özge Ulusoy'un Instagram'da 1 milyon 800 bin takipçisi var.Sosyal medyada yaptığı tanıtımlar karşılığı para alan Özge Ulusoy projelerden aldığı fiyatı ikiye katladı, yüzde yüz zam yaptı.
Etiketler: Özge Ulusoy, ınstagram, kazanç
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Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacakManken Özge Ulusoy'un Instagram'da 1 milyon 800 bin takipçisi var.Sosyal medyada yaptığı tanıtımlar karşılığı para alan Özge Ulusoy projelerden aldığı fiyatı ikiye katladı, yüzde yüz zam yaptı.
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- 02:25 - Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak
- 02:02 - Ünlüler'in kar keyfi
- 01:36 - Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu
- 01:21 - Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki
- 01:09 - Silivri'de deniz 150 metre çekildi
- 01:02 - Maduro'nun sayılı günü kaldı
- 00:39 - Şeyma Subaşı'nın 16 yaşında katıldığı yarışmada utangaç halleri dikkat çekti
- 23:52 - Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Mustafa Şentop TBMM seçildi
- 23:11 - Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama
- 22:59 - Gezi parkı soruşturmasında Demet Evgar ayrıntısı
- 22:50 - İstanbul'da eğitime bir günlük kar tatili
- 22:37 - Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttı
- 22:31 - Ece'nin öfkesi dinmiyor!
- 22:23 - Bengü'nün bebek heyecanı
- 22:07 - 200 bin liralık alışveriş
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