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Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak

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Özge Ulusoy sosyal medya'dan kazanacak
Manken Özge Ulusoy'un Instagram'da 1 milyon 800 bin takipçisi var.Sosyal medyada yaptığı tanıtımlar karşılığı para alan Özge Ulusoy projelerden aldığı fiyatı ikiye katladı, yüzde yüz zam yaptı.

Üç günlük paylaşım 10 bin lira alacak olan ünlü manken Hikaye bölümünde 24 saat kalması karşılığında beş bin lira alacak.

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