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Özge Ulusoy sevgilisinden neden ayrıldı?

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Özge Ulusoy sevgilisinden neden ayrıldı?
Manken Özge Ulusoy'un üç aydır birlikte olduğu yeni sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ayrıldığı dedikodusu doğru çıktı.

"Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Bircan Bali geçtiğimiz haftalarda Özge Ulusoy ile bir estetik merkezinde karşılaştığını ve sevgilisiyle neden paylaşım yapmadığını sorduğunu ifade ederek Ulusoy'dan "Özellikle paylaşım yapmıyorum. Mutlu olmamı istemeyen büyük bir kitle var nazara gelmek istemiyorum" yanıtını aldığını söyledi.

Bali sözlerine şöyle devam etti: "Dün Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun ayrıldıkları yönünde bir istihbarat aldım. Sosyal medya hesaplarına baktım halen takipteler. Bu ayrılık dedikodusunu Özge'ye sordum maalesef ayrıldıklarını doğruladı. Konunun asıl can alıcı kısmı Faruk Çolakoğlu'nun İsviçre'de bir otelde kaldığını ve yanında eski sevgilisinin Yonca Hanım olduğunu da bana iletmişlerdi. Bunu kendisine sorduğumda ise 'Sadece çok üzgünüm' dedi. Belki de bunu bilmiyordu. Sanki ilk kez benden duymuşcasına üzüntüyle yanıt verdi..."

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