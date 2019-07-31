ÖZGE ULUSOY KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ!

Manken-sunucu Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Spor salonundan çıkan Özge Ulusoy, daha sonra bir markete girerek alışveriş yaptı.Alışveriş sonrası yanında bir beyle marketten çıkan Ulusoy, önce panikledi sonra açıklama yaptı. Ulusoy, “Beyefendi benim boks hocam. Boks yaptık şimdi programa yetişmeye çalışıyorum” dedikten sonra hızla oradan uzaklaştı.