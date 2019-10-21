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ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!

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ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!
Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile katıldığı bir davette aşka geldi.

Ulusoy, bağıra bağıra sevgilisine şarkılar söyleyerek adeta aşkını ilan etti.

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