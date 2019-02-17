Özge ulusoy gizli aşkıyla ilk kez görüntülendi

Özge Ulusoy ile 3 aydır gizli gizli görüştüğü iş adamı Faruk Çolakoğlu, sonunda objektife yakalandı. Görüntülenmemek için yurt dışında buluşan ikili, İstinye’deki bir restorandan çıkarken yakayı ele verdi.

Üç aydır gözlerden uzak aşk yaşayan model Özge Ulusoy ile iş adamı Faruk Çolakoğlu'nun kaçışı sonunda bitti. Yakayı ele vermemek için ilişkinin başından beri yurt dışında görüşen ikili, önceki akşam faka bastı.

İkili, Sevgililer Günü'nü kutlamak için soluğu İstinyePark'taki Zuma restoranda aldı. Yaklaşık üç saat Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini tadıp keyifli vakit geçiren çift, çıkışta görüntülenmemek için iş adamının korumalarını devreye soktu.

ÇABALARI İŞE YARAMADI

Mutlu çift mekandan ayrılmadan önce Çolakoğlu'nun iki koruması, dışarıda gazetecilerin olup olmadığını kontrol etti. Ancak güzel modelle iş adamının bu çabası boşa çıktı. Aylardır Paris, Barcelona, Los Angeles ve New York'ta buluşarak gazetecileri atlatan aşıklar, mekan çıkışı flaşların patlamasıyla şoke oldu. Mekandan el ele çıkan Ulusoy ile Çolakoğlu, gazetecileri fark edince hemen birbirlerinden ayrılıp koşar adım iş adamının lüks aracına bindi. İlk kez birlikte görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

ULUSOY KLASİĞİ

Daha önce iş adamı Hacı Sabancı ve İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile aşk yaşayıp "Fakirle birlikte olmam" iması yapan Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi de Türkiye'nin en zengin ailelerinden Çolakoğlu Ailesinin veliahtı.