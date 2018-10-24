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Özge Özpirinçci Türk dizilerinin başarısını anlattı!

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Özge Özpirinçci Türk dizilerinin başarısını anlattı!
Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük televizyon endüstrisi fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası İletişim Programları Pazarı MIPCOM’a Fox’un yeni dizisi Kadın damgasını vurdu.

Hayatta yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocuklarıyla beraber ayakta durmayı başaran güçlü bir kadını anlatan dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci’ye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Özpirinçci bu ilgi için şunları dile getirdi: “Yaptığımız işin bambaşka kültürlerde karşılık bulması olağanüstü bir deneyim. Demek ki diyorum herkesin ruhuna dokunabilmişiz. Bu bütün ekibin ortak başarısı bende onun bir parçasıyım. Bu başarıyı sağlayan en büyük faktör samimiyeti, gerçekçi ve evrensel anlatımı.” dedi. MIPCOM’da neler konuşulduğunun sorulması üzerine Özpirinçci “Türk dizilerinin başarısının yanı sıra Kadın’ın başarısını konuştuk. İçinde yatan sırrı öğrenmek istediler. Bazen bütün parçalar denk gelir ve ortaya çıkan resime aşık olursunuz Kadın benim için o.

Orada da söylediğim gibi hikaye Japonya’da doğuyor, Türkiye’de büyüyor ve sonra dünyaya yayılıyor.” Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde hayat verdiği Bahar karakterinin kendi dünyasına neler kattığını şu sözlerle dile getirdi: “Bahar oyunculuk olarak beni olgunlaştırdı. Yeni dünyalar açtı. Ruhumu besledi. Meslek hayatımın en önemli işlerinden biri oldu.”

 

 

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