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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ, SEVGİLİSİYLE BODRUM'DA!

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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ, SEVGİLİSİYLE BODRUM'DA!
"Biz Böyleyiz" filminin çekimlerini tamamladıktan sonra rol arkadaşı ve yakın dostu Berrak Tüzünataç ile New York’a giden Özge Özpirinçci, dönüşte sevgilisi Burak Yamantürk’le soluğu Bodrum’da aldı.

Gecce'nin haberine göre; Bayram tatilinin son günlerinde Bodrum'u tercih eden isimler arasında yer alan Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile bir mekanın iskelesinde görüntülendi.

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