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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KENDİNİ ‘EVLENEMEYEN ÜNLÜ İSİM OLARAK’ GÖRDÜ!

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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KENDİNİ ‘EVLENEMEYEN ÜNLÜ İSİM OLARAK’ GÖRDÜ!
Özge Özpirinçci, geçen gün sosyal medyada 'Hiç evlenmeyen bazı ünlü isimler' başlıklı paylaşıma yorum yaptı ve kendisinin de evlenemeyen ünlü isim olduğunu ima etti....

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun bir süredir oyuncu Burak Yamantürk ile birlikte. Aşklarıyla gündeme gelmeyen ama çok da güzel bir ilişkileri olan çift, geçen yıl yaptıkları bir açıklama ile, ilişkilerinin çok düzgün ve düzeyli gittiğini, evlenmeyi düşünmediklerini söylemişti.

Ne var ki Pirinçci’nin fikri değişmiş gibi görünüyor. Zira, 1 soru 1 cevap adlı Instagram hesabının yaptığı ‘Hiç evlenemeyen bazı ünlü isimler’ başlıklı paylaşıma parmak kaldırma emojisi koyarak, sevgilisine sanki mesaj gönderir gibiydi.

Hesabın yaptığı paylaşımda ise ünlü Türkler’den ziyade, Nietzsche, Tesla, İbni Sina, Vivaldi, Pascal, Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçılar, mimarlar yer alıyor.

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