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ÖZGE KONUŞTU, SERKAN BEKLEDİ!

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ÖZGE KONUŞTU, SERKAN BEKLEDİ!
Özge Gürel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kuaföründen çıkan genç oyuncu, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet etti.

Rol aldığı ‘Annem’ filmi hakkında konuşan oyuncu Özge Gürel, “Çok güzel ve keyifli bir iş oldu, bana çok şey kattı. Sumru abla ile birlikte olmak çok güzeldi, ondan çok şey öğrendim” dedi.

SEVGİLİSİNİ BEKLETTİ

Muhabirler ile sohbet ettiği sırada kendisini almaya gelen Serkan Çayoğlu’nu bekleten Gürel, “Arkadaşlar fazla trafik olmasın, teşekkür ederim” dedi. Evlilik hakkında konuşan oyuncu, “Arkadaşlar ailelerimiz zaten tanıştı, şuanda iyiyiz. Böyle bir karar alırsak, ilk size açıklarım” diyerek sevgilisi ile oradan ayrıldı.

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