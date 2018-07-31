Özge evlenmek istiyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Özge Ulusoy, önceki gün Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Ulusoy'un fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Özge Ulusoy, önceki gün Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Ulusoy'un fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özge Ulusoy'un Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraf çok beğenildi. Düzgün fiziği ile adından söz ettiren Ulusoy, şu sıralar Yunanistan'ın meşhur adası Mikonos'ta yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Ünlü model ve sunucu, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Beyaz kıyafeti ile çekildiği fotoğrafı Instagram'a yükleyen Özge Ulusoy, takipçileri tarafından geline benzetildi.

İşte Özge Ulusoy'a gelen yorumlardan bazıları:

- "Evlenmen şart oldu artık."

- "Maşallah yine çok şık ve güzelsin."

- "Ve tanrı kadını yarattı."

- "Dünyanın en güzel kadını şüphesiz."

- "Muhteşem güzellik."