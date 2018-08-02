Özelleştirme Erdoğan'a emanet

Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Siber Güvenlik Kurulu görev ve yetkileri doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devredildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından devlette yapılanma süreci devam ediyor. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile lağvedilen kurul, komisyon ve komitelerin görev ve yetkilerinin devredildiği yeni makamları gösteren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Genelgeye göre, Yüksek Planlama Kurulu’nun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklar arasında paylaştırıldı.

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na devredildi.

ÖZELLEŞTİRME DOĞRUDAN ERDOĞAN’A BAĞLANDI

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun yetkileri doğrudan sadece Cumhurbaşkanına verilirken, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında paylaştırıldı. Bölgesel Gelişme Komitesi görev ve yetkileri ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi.

MESLEKİ EĞİTİM KURULU YETKİLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu yetkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Finansal İstikrar Komitesi yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına, Mesleki Eğitim Kurulu yetkileri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

SİBER GÜVENLİK CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN’A BAĞLANDI

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu yetkileri İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na, Siber Güvenlik Kurulu yetkileri doğrudan Cumhurbaşkanına, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu görev ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Biyogüvenlik Kurulu yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Yüksek Çevre Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanına devredildi. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu arasında paylaştırıldı.

AHISKA TÜRKLERİ ÜST KOMİSYONU YETKİLERİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Ahıska Türklerinin Kabulü Üst Komisyonu yetkileri doğrudan İçişleri Bakanlığı’na devredildi. Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu yetkileri, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu arasında paylaştırıldı. Ayrıca, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu görevleri Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ifa edilecek.

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI KOMİSYONU KURULDU

Araştırma Altyapıları Kurulu’nun görev ve yetkileri için ise bir komisyon kuruldu. Kurulan Araştırma Altyapıları Komisyonu başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yaparken üyeler, Milli Eğitim Bakanı’ndan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve yenilik Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri’nden ve Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak.