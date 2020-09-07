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Özel hayatı yüzünden işinden oldu

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Özel hayatı yüzünden işinden oldu
Şimdiye kadar aralarında Serenay Sarıkaya, Cedi Osman ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi birçok ünlü isim ile reklam anlaşması yapan Head&Shoulders, (bir şampuan markası) yeni bir anlaşmaya imza atmak üzereymiş.

Markanın, 2017 Best Model of The World birincisi olan ve en son "Kuruluş Osman" dizisinde oynayan Aslıhan Karalar ile görüşme aşamasında olduğunu öğrendim.

Pandemiye rağmen reklamlarına ağırlık vermek isteyen marka, yeni yüzler için harekete geçmiş. Fakat, tekrar markanın yüzü olması için Serenay Sarıkaya gündeme gelse de, özel hayatının, iş hayatının önüne geçmesi nedeniyle marka yeni bir isimle anlaşma sağlanmasını kararlaştırmış.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya da Ozan Güven gibi magazin dünyasının kaybedenlerinden oldu gibi.

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