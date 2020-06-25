Özel Haber; Malatya’da bir dünya lezzeti

BEYDAĞIN’DAN ÇIKIP ÇEŞMELERE AKAN BİR DÜNYA LEZZETİ

Beydağı eteklerinden çıkıp, 850 bin nüfusa sahip Malatya’nın içmesuyu ihtiyacını karşılayan, Dünya’da eşi benzeri çok az olan doğal kaynak suyu, çeşme ve sofralara lezzetiyle tat veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi temiz su, temiz gelecek anlayışıyla, gelecek nesillere berrak, doğal bir lezzet bırakabilmek için 1995 yılından beri koruma altına aldığı doğal kaynak suyu, kentin her noktasına yapılan çeşmelerden insanlara sunuluyor.

Doğal cazibesiyle kayaların arasında sızan, lezzetiyle Dünya’ya nam salan içmesuyu Malatya’ya 19 kilometre uzaklıkta Gündüzbey Mevkii Kozluk Mahallesinde kurulan Kaptaj Su Tesislerinde kentin dört bir yanına servis ediliyor. Atık Suları ise tarım arazilerine hayat veriyor.

Malatya’da 7’den 77’ye herkesin dilinde o meşhur söz var. Efsane değil gerçek; “Malatya’da su çeşmeden içilir” Malatya’ya gezmeye gelen yabancı konuklara ilk günlerde bu tuaf gelsede, edindikleri lezzet onları bu alışkanlığı kabul etmelerini sağlıyor.