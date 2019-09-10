  • BIST 100.991
  • Altın 277,135
  • Dolar 5,7625
  • Euro 6,3638
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

»
ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra, üstündeki dedikodu bulutlarını kaldıramayan Özcan Deniz, Kıbrıs konserinde parmağında yeniden alyansla görüldü.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kıbrıs konserinde parmağındaki alyansla dikkat çeken Özcan Deniz, programda verilen bilgiye göre boşandıktan bir süre sonra yeniden görüşmeye başladığı eski eşi Buse Varol ile yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!10 Eylül 2019 Salı 12:11
  • ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!10 Eylül 2019 Salı 12:01
  • TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!10 Eylül 2019 Salı 11:52
  • ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!10 Eylül 2019 Salı 11:42
  • YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!10 Eylül 2019 Salı 11:27
  • BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?10 Eylül 2019 Salı 11:17
  • BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN, BÜLENT ARINÇ'A SERT ÇIKIŞ!10 Eylül 2019 Salı 11:10
  • AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!10 Eylül 2019 Salı 11:07
  • ERDOĞAN'A SUİKAST TİMİNE MÜHİMMAT VEREN ASKER YAKALANDI!10 Eylül 2019 Salı 11:02
  • AYDIN DOĞAN'DAN BANKA HAMLESİ!10 Eylül 2019 Salı 10:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim