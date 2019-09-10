ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kıbrıs konserinde parmağındaki alyansla dikkat çeken Özcan Deniz, programda verilen bilgiye göre boşandıktan bir süre sonra yeniden görüşmeye başladığı eski eşi Buse Varol ile yeniden evlenmeye hazırlanıyor.
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Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra, üstündeki dedikodu bulutlarını kaldıramayan Özcan Deniz, Kıbrıs konserinde parmağında yeniden alyansla görüldü.
Etiketler: Özcan Deniz, Feyza Aktan, Boşanma, Yeniden Evlilik
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