ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra, üstündeki dedikodu bulutlarını kaldıramayan Özcan Deniz, Kıbrıs konserinde parmağında yeniden alyansla görüldü.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kıbrıs konserinde parmağındaki alyansla dikkat çeken Özcan Deniz, programda verilen bilgiye göre boşandıktan bir süre sonra yeniden görüşmeye başladığı eski eşi Buse Varol ile yeniden evlenmeye hazırlanıyor.