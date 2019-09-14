ÖZCAN DENİZ'İN ÜVEY KARDEŞİNDEN SİTEM DOLU SÖZLER!

Sanatçı Özcan Deniz'in üve kardeşi Gülcan, Deniz'e sitem etti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Deniz'in kız kardeşi Gülcan: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla Hakan birlikte beni de öldürdü."