ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı.

Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti. Takvim Gazetesi'nin haberine göre saçlarını civciv sarısına boyatan genç kadının bu hali, "Kadınlar, ayrılınca saçlarını değiştirir ama Aktan, bunun için barışmayı beklemiş" dedirtti