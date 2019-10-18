Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti. Takvim Gazetesi'nin haberine göre saçlarını civciv sarısına boyatan genç kadının bu hali, "Kadınlar, ayrılınca saçlarını değiştirir ama Aktan, bunun için barışmayı beklemiş" dedirtti
- BIST 94.896
- Altın 275,934
- Dolar 5,7569
- Euro 6,4035
- İstanbul 17 °C
- Ankara 13 °C
- ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!
- SERENAY SARIKAYA'NIN ÖDEDİĞİ KİRA DUDAK UÇUKLATTI!
- HADİSE'YE ANNESİNDEN RET!
- 80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!
- ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!
- GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA TRUMP’TAN GELDİ!
- BARIŞ PINARI DURDU! 13 MADDELİK ŞOK ANTLAŞMA!
- ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!
- İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!
- MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!
- BAKAN AKAR: TSK'NIN ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BİLİNEN BİR GERÇEK!
- ATATÜRK’ÜN EVİNE SALDIRI GİRİŞİMİ!
- ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ GECİKMELİ BAŞLADI!
- PUTİN’DEN TRUMP’IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBA ÇOK SERT TEPKİ!
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ?
ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı.
Etiketler: özcan deniz, feyza aktan, boşanma, mahkeme, civciv sarısı, saç imajı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı.
SERENAY SARIKAYA'NIN ÖDEDİĞİ KİRA DUDAK UÇUKLATTI!Kerem Bürsin’le ayrılığının ardından Zincirlikuyu’daki rezidans dairesine taşındığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’nın Bebek sırtlarındaki lüks bir siteye taşındığı ortaya çıktı
HADİSE'YE ANNESİNDEN RET!Hadise'nin annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi.
80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilik çok konuşuldu.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatan bir kitap yazan ve şimdilerde Bebek'te vakit geçiren Şeyma, burada açtığı ve sağlıklı ürünler sattığı mekanının açılışının birinci yılını kutladı.
VİDEO GALERİ
- 10:10 - ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!
- 09:51 - SERENAY SARIKAYA'NIN ÖDEDİĞİ KİRA DUDAK UÇUKLATTI!
- 09:36 - HADİSE'YE ANNESİNDEN RET!
- 09:28 - 80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!
- 09:09 - ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!
- 08:35 - GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA TRUMP’TAN GELDİ!
- 08:12 - BARIŞ PINARI DURDU! 13 MADDELİK ŞOK ANTLAŞMA!
- 17:39 - ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!
- 17:17 - İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!
- 17:05 - MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!
- 16:55 - BAKAN AKAR: TSK'NIN ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BİLİNEN BİR GERÇEK!
- 16:26 - ATATÜRK’ÜN EVİNE SALDIRI GİRİŞİMİ!
- 16:12 - ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ GECİKMELİ BAŞLADI!
- 15:58 - PUTİN’DEN TRUMP’IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBA ÇOK SERT TEPKİ!
- 15:46 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ?
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim