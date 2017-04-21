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Özcan Deniz'den Burak Özçivit'i kızdıracak hamle

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Özcan Deniz'den Burak Özçivit'i kızdıracak hamle
Burak Özçivit kızacak! Özcan Deniz, Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğendi...

Fahriye Evcen, 2008’de flört etmeye başladığı Özcan Deniz’den Ağustos 2012’de ayrılmıştı.

‘Çalıkuşu’ dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit ile de 2014’te aşk yaşamaya başlamış, 1 ay önce nişanlanmışlardı.

Geçen hafta bir markan için koleksiyon hazırlayan Fahriye Evcen, Instagram hesabında tanıtım videosunu paylaştı. Özcan Deniz de bu videoyu beğendi.

 DÜĞÜN İSTANBUL’DA

Fahriye Evcen önceki akşam Burak Özivit ile Etiler’de bir lokantada yemek yedi.

Çıkışta çiftin yanına iki kadın hayranı geldi. “Sizleri çok seviyoruz, bir an önce evlenmeniz için dua ediyoruz” dedi. Burak Özçivit de “Düğünümüz İstanbul’da olacak, hazırlıklara başladık” karşılığını verdi.

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