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ÖZCAN DENİZ VİLLAYI ESKİ EŞİNE BIRAKIP TAŞINDI, KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

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ÖZCAN DENİZ VİLLAYI ESKİ EŞİNE BIRAKIP TAŞINDI, KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!
Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı.

Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı. Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.

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