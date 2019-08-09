ÖZCAN DENİZ, FEYZA'DAN VAZGEÇEMİYOR!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan kısa süre önce tek celsede boşanarak tüm hayranlarını şoke etmişti. Ancak Deniz'in, Feyza Aktan'la görüşmeye devam etmek istediği ortaya çıktı.

Gecce'nin haberine göre; ikili, ayrılsalar da çocukları Kuzey için görüşmeye devam etme kararı aldı. Çift bunun için ilk olarak Zekeriyaköy'deki lüks villarından taşınma kararı aldı. Feyza Aktan çevreye uyum sağlayamadığı için evlerini değiştirmek isteyen çift, Boğaz'da ev bakmaya başladı.