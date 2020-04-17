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Özcan Deniz Evini Film Stüdyosuna Çevirdi

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Özcan Deniz Evini Film Stüdyosuna Çevirdi
Tüm dünya pandemi salgınından dolayı eve kapanmış durumda. Eğlence sektörü bitti ve hayat maalesef durma noktasına geldi.

Film ve dizi sektörleri derin bir sessizliğe büründü. Fakat 25 gündür karantinadan dolayı dışarıya çıkamayan yönetmen Özcan Deniz bu durumu tersine çevirerek hikâyeler yazmaya başladı. Yazdığı bir hikâyeyi senaryolaştırıp ev halkıyla çekmeye karar veren sanatçı bu durumu "bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu” diyerek açıkladı.


ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN VE OĞLU KUZEY FİLMİN BAŞROLU

Filmde Eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey’i de oynatmaya karar veren yönetmen Özcan Deniz, karantina günlerinde dünyada bir ilke imza atacak. Kendisinin de başrolde olacağı filmin tamamı ev imkânları ile oluşacak. Bilim kurgu, gerilim, drama türünde tasarlanmış olun film, "Evde kal" çağrısına uyarak çekimlerine başladı.

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