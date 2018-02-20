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Ozan'a Ağır Suçlama

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Ozan'a Ağır Suçlama
Çek üzerinde oynama yaptığı iddiasıyla ifade veren Ozan Çolakoğlu, “Eşim Gülşen’in aracını sattım. Asistanım ile aracı alan kişi bir olup beni dolandırdı. Asıl mağdur benim” dedi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde eşinin lüks aracını satmak istedi.Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çolakoğlu, yaklaşık 750 bin liraya Murat Dudu'yla anlaştı. Dudu, Çolakoğlu'nun banka hesabına kapora olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Çolakoğlu'nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi. İddiaya göre; bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu'nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı. Şirketine haciz gelen Dudu ise, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. Çolakoğlu'nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Dudu, Çolakoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

'ASIL MAĞDUR BENİM'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ozan Çolakoğlu, şöyle konuştu: "Eşim Gülşen'in adına kayıtlı olan lüks marka aracı Murat Dudu'ya sattım. Asistanım Utku Ergün ile Murat Dudu ortak çalışarak beni zarara uğrattılar. Dudu'nun ileri sürdüğü gibi dolandıran değil, dolandırılan tarafım. Başlattığım icra takibi sonrası şirkete hacze gittiğimizde şirketin tasfiye edildiğini gördüm. Zararım da giderilmedi." (Kaynak: hurriyet.com.tr) 

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