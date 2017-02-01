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Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok

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Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok
Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı Ozan Tufan ve Salih Uçan, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak Kupa derbisinde takımlarından uzak kalacaklar.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 4-1 mağlup olarak zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe'de bir kötü gelişme daha yaşandı. Pazar günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı Lacivertlilerde, Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın henüz iyileşmediği ve derbi maçında forma giyme şanslarının bulunmadığı öğrenildi.

Başakşehir maçında gol attıktan sonra sakatlanan ve oyunu terkeden Ozan, arka adalesindeki sorun nedeniyle Kayserispor maçında oynamamış hafta içinde tedavi görmüştü. Kayserispor maçında ise sakatlar kervanına katılan son isim Salih Uçan olmuştu. Her iki oyuncunun da hafta sonunda forma giymesi beklenmiyor

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