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Ozan Güven'in yeni aşkı kim?

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Ozan Güven'in yeni aşkı kim?
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in Ece Önen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile sürpriz bir projede yer almaya hazırlanan Mustafa Sandal önceki akşam evinde Yılmaz ve Güven’i ağırladı.Eşi Emina Sandal’ın da birbirinden lezzetli yemekler yaptığı gecenin eğlenceli karesine Mustafa Sandal, ''Dün akşam evde ziyafet vardı! Emina Sandal, mutfakta döktürdü'' notunu düştü.Mustafa Sandal'ın paylaştığı fotoğrafta, Ozan Güven'in arkasında görünen kadın Ece Önen ile aşk yaşadığı konuşuluyor.Sosyal medyada da birbirlerini takip eden iki isim, iddiaya göre uzun zamandır birlikte.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.

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