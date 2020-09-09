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Ozan Güven'e darp soruşturmasında flaş gelişme!

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Ozan Güven'e darp soruşturmasında flaş gelişme!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven’in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada flaş bir gelişme yaşandı.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Savcılığın soruşturma sonunda Deniz Bulutsuz hakkında dava açması bekleniyor.

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