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Öz baba kızına tecavüz etti

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Öz baba kızına tecavüz etti
Türkiye'yi ayağa kaldıran, kan donduran cinayet ve ensest ilişkilerin yaşandığı Palu Ailesi'ne benzer bir olay Tokat Zile'de yaşandı. Öz babanın kızlarına yaptıkları duyanlar insan olduklarına utandı.

Türkiye'nin gündemine oturan ve haftalarca konuşulan Palu Ailesi slandalının bir benzeri 2012'de Tokat Zile'de yaşandı. Ortaya çıkan ensest ilişki, tarihimizin en büyük skandallarından birisi olarak da kayıtlara geçtiBİRİ

16 DİĞERİ 14 YAŞINDA İKİ KARDEŞ

 Henüz 16 yaşında olan ve ablasından iki yaş küçük olan genç kız okula gittiğinde, yüzündeki morluklar öğretmeni tarafından fark edildi.Önce sadece şiddet gördüğünden şüphe edilse de tacize uğradığını ve cinsel şiddete maruz kaldığını söyleyince olayların seyri değişti.OLAYIN İĞRENÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay emniyet müdürlüğüne intikal edince ekipler baba Vedat B.'nin evinde arama gerçekleştirdi. Ele geçirilen deliller, olayın sadece ensest ilişki olmadığını gösteriyordu.Kırbaçlar, dergiler ve seks oyuncaklarının yanında yüz kadar CD ele geçirildi. CD'lerde babanın iki kızı ile ensest ilişkilerinin görüntüleri vardı.Jandarmaya ifade veren baba, tüm suçlamaları reddederken deliller konusunda susma hakkını kullandı. Ancak görüntülerde de yer alan anne her şeyi itiraf etti.

ANNE KORKUDAN SUSMUŞ

Baba Vedat B.'nin büyük kızı ile altı, küçük kızı ile üç yıldır ilişkisi vardı. Anne, öldürülme korkusuyla susmuştu.Anne ve baba tutuklandı, iki kardeş ise koruma altına alındı. Fakat konu kapanmadı..

İNTİHAR ETTİ 

Tam dört sene sonra yaşanan bir intihar olayı, konuyu tekrar gündeme getirdi.Biyoloji bölümü dördüncü sınıf öğrencisi olan Senem B.'nin yaşadığı travma geçmemişti. Konuyu kaldığı yurdun yetkilileri ile paylaşsa da herhangi bir dönüş alamamıştı.Bir akşam, yurttaki odasında yalnız kalan Senem, çantasının bağcığı ile kendisini ranzasına asarak hayatına son verdi.

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