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Oyunun fotoğrafını çekip polise kafa atan kişi tutuklandı

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Oyunun fotoğrafını çekip polise kafa atan kişi tutuklandı
Denizli’de, referandumda kullandığı oyun fotoğrafını çektikten sonra sandık görevlileri tarafından uyarılan ve polis tarafından durdurulduktan sonra polise kafa atan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Reşat Vural İlkokulundaki 2087 No'lu sandıkta oy kullandıktan sonra fotoğrafını çeken, sandık görevlilerince uyarılan ve olaya müdahale eden polislere kafa atan 27 yaşındaki Ahmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet K. ile birlikte gözaltına alınan G.B ve İ.B emniyetteki sorgularını ardından serbest bırakıldı.

Kafa attığı polisi kaşından yaralan Ahmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralanan polis memuru, Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İHA

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