Oyunu istedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Güzel bir sohbet yaptıklarını belirten İmamoğlu, oy istediği Erdoğan’ın gülümsediğini aktardı.

İstanbul’un eski Büyükşehir Belediye Başkanları Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen’i ziyaret eden İmamoğlu, Beştepe’de Erdoğan ile 50 dakikalık bir görüşme yaptı. İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklama, “Güzel bir sohbet oldu. İstanbul’u konuştuğumuz, İstanbul’la ilgili tecrübe, öneri ve tavsiye dinlediğimiz bir görüşme oldu. Kıymetli anekdotları vardı. Dileğimiz en az hata ile hatasız bir dönemi başlatmak. Faydalı bir görüşme oldu” dedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamda kaygılarımızı sorduğumuz, kendilerinin de fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda İstanbul’un dönüşüme muhtaç olduğu ve bu kavramın İstanbul’u rahatsız etmemesi noktasında fikir birliğine vardık. Kendileri de defalarca dile getirdi. Aynı karakteri var etmek istediğimizi ifade ettik. Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil o dönemdeki kendi dönemleri ile ilgili ilgi alaka vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de teyit ettim. İstanbul’da yaşıyordum o dönemin şahidiyim. Siyasi görüş ayrılıkları olabilir iyi davranışlar iyi diyaloglar iz bırakır. Görev yaptığım dönemde aynı karakterle herkese aynı mesafede ve insanları eşit kabul ederek hizmet üretmeyi felsefe edindiğimi söyledim.

ADİL BİR ORTAM

Somut projeden ziyade, yine seçimin adil, saygılı, seviyeli ortamda geçmesi için sohbetler oldu. Öyle başladığını işaret ettik. Meclis başkanı ile sohbetimizi kendi niyetimizi ilettik. Kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Proje için erken. İhtiyaç duyulursa zaman içinde İstanbul’da projemiz varsa uygun ortam varsa anlatmaktan çekinmeyiz. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa bilinsin isteriz. Kendileri de İstanbullu, hemşerimiz. Açıkçası bu yöntemle oyunu da istedim.

MECLİS BAŞKANININ TAKDİRİ

(Meclis Başkanı istifası) Meclis Başkanının takdiri. Yasal konular anayasal maddeler var. Kime ne hak tanıyor ben bilemem. Tek telkinim şu olabilir. Meclis Başkanı kendi makamı ile İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık heyetle gezmek zorunda kalabilir. Ben tek geziyorum daha kolay diyalog kuruyorum.

OYUNU İSTEDİM

(Oy verir dediniz) Oy verir demedim, oyunu istedim dedim. Daha önce 5 yıl hizmet edersem Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçim de bana oy verir demiştim bugün de oyunu istedim o da gülümsedi. Bir cumhurbaşkanı olarak bir de AK Parti genel başkanı olarak sıfatı var. Zorluğunu biliyorum ama ben cumhurbaşkanı tarafından oyunuza talibim dedim.

BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

(Beylikdüzü’ndeki heykel?) Fırsat bulursam izah ederim demiştim. İzah ettim. Bu tür konuların konuşulacağını, siyasi ortam gereği konuşulacağını söyledim. Siyasi ortamda konuşulması beni rahatsız etmez ama sizin bilip konuşmanız beni üzer. Bilgi sahibi olun dedim. Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır, KKTC anıtıdır. Bir küçücük rolyefin size anıt gibi ulaşmış olması ihtimali vardır dedim. Oradaki fotoğrafları da gösterdim. Yeterli bilgi sahibi oldular. Deniz Baykal ve Genel Başkanımı da ziyaret edip İstanbul’a döneceğiz. En önemlisi oy istedim kendileri de gülümsedi.”