Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri yağıyor. Her fırsatta şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Sarıkaya, şarkıcılık yapmak istemediğini de dile getiriyor.

İşte o sanatçı.

Son olarak 'O Ses Türkiye' yarışmasının yılbaşı özel bölümünde söylediği şarkılarla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, geccenin ardından gelen çok sayıda albüm teklifini de geri çevirdi. Hürriyet'in haberine göre;güzel oyuncu, son olarak DMC Genel Müdürü Samsun Demir’e de olumsuz yanıt verince; devreye Sezen Aksu girdi. Minik Serçe, Sarıkaya’ya kendisiyle görüşmek istediği haberini gönderdi. Aksu’nun, genç oyuncuyu ikna edip edemeyeceği ise merak konusu...