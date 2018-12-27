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Oyuncularla yapımcılar birbirine girdi

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Oyuncularla yapımcılar birbirine girdi
Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin bunun üzerine boykot kararı aldığını ileri sürdü.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi. Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor" dedi. Semercioğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin bunun üzerine boykot kararı aldığını ileri sürdü.

Pazartesi günü Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Söz konusu erteleme kararına atıfta bulunan Cengiz Semercioğlu, "Sinemada şok gelişme… Yılmaz… Cem… Şahan… Mahsun… Filmleri vizyona girmeyebilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her sene 10'a yakın film yapan BKM'nin daha önce son dakikada böyle bir şey yaptığını gördünüz mü? Filmde teknik bir problem mi var, Yılmaz'ın içine mi sinmedi, merak eden de yok. Ben söyleyeyim, bunların hiçbiri değil. Erteleme gerekçesinin altında sinema sektöründe yaşanan büyük bir kaos yatıyor; Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi" ifadesini kullandı.

"Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor" diyen Semercioğlu, şöyle devam etti:

— Eğer Mars'la bir anlaşma olmazsa bu sezon filmlerini vizyona sokmama kararı alan yapım şirketleri Türk sinemasının en güçlü oyuncularından oluşuyor. Yılda film sayısı olarak yarıdan fazlasını, gişe olarak sektörün yüzde 80'inden fazlasına üretiyorlar.

Semercioğlu, anlaşma sağlanmazsa vizyona girmeyecek filmleri şöyle sıraladı:

Anlaşma sağlanamazsa vizyona girmeyecek filmler

— Organize İşler 2: Sazan Sarmalı  (Yılmaz Erdoğan)

— Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)

— Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)

— Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)

— Çiçero (Erdal Beşikçioğlu)

— Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)

— Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)

— Can Dostlar (Güldüy Güldüy ekibi)

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