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Oyuncu olmak istiyorum!

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Oyuncu olmak istiyorum!
Azerbeycanlı güzel Nargız Jafarova, İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Azerbeycanlı ünlü manken ablasını ziyaret için İstanbul'a geldi. Ünlü modele birçok reklam oyunculuğu ve modellik teklifleri yağmaya başladı.

Azerbeycan'ın ünlü modellerinden Nargız Jafarova, İstanbul'da oturan ablasını ziyarete geldi. Tatil amaçlı gelen modele birçok reklam oyunculuğu ve modellik teklifi gelince İstanbul'a yerleşmeye karar veren ünlü model "Aslında ben oyunculuk yapmak istiyorum. Bu konuda eğitim almayada karar verdim. Tüm tekliflere açığım, İstanbul benim ikinci vatanım gibi" sözlerini kullandı.

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