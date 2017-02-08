Azerbeycan'ın ünlü modellerinden Nargız Jafarova, İstanbul'da oturan ablasını ziyarete geldi. Tatil amaçlı gelen modele birçok reklam oyunculuğu ve modellik teklifi gelince İstanbul'a yerleşmeye karar veren ünlü model "Aslında ben oyunculuk yapmak istiyorum. Bu konuda eğitim almayada karar verdim. Tüm tekliflere açığım, İstanbul benim ikinci vatanım gibi" sözlerini kullandı.
- BIST 87.922
- Altın 148,634
- Dolar 3,7313
- Euro 3,9760
- İstanbul 9 °C
- Ankara 7 °C
- Cemil İpekçi torununu bırakmıyor.
- DÜNYA ERKEK MODASININ MERKEZİ MİLANO’DA BİR TÜRK MARKASI “DAMAT”
- Porno yıldızının kızı!
- Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı
- Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği!
- 'Karşılarında beni bulurlar'
- Oyuncu olmak istiyorum!
- Ülkücüler, Bahçeli yerine beni seçer!
- Vefat haberini bile reyting malzemesi yaptılar!
- Araya Sezen girdi
- Ronaldinho dağıttı
- Meteroroloji'den son dakika uyarısı
- Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı
- Ünlü klip yönetmeni Ayşe Ersayın hayatını kaybetti
- Gelinler yürek hoplattı
Oyuncu olmak istiyorum!
Azerbeycanlı güzel Nargız Jafarova, İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Azerbeycanlı ünlü manken ablasını ziyaret için İstanbul'a geldi. Ünlü modele birçok reklam oyunculuğu ve modellik teklifleri yağmaya başladı.
Etiketler: Azerbeycanlı Nargız Jafarova
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cemil İpekçi torununu bırakmıyor.İş nedeniyle Hollanda’ya yerleşen Cemil İpekçi, Bekir Coşar ve soyadını verip “Torunum” dediği Ali’yle görüntülendi.
Oyuncu olmak istiyorum!Azerbeycanlı güzel Nargız Jafarova, İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Azerbeycanlı ünlü manken ablasını ziyaret için İstanbul'a geldi. Ünlü modele birçok reklam oyunculuğu ve modellik teklifleri yağmaya başladı.
Vefat haberini bile reyting malzemesi yaptılar!"Kısmetse Olur" yeni bölüm fragmanında yarışmacıları üzen ölüm haberi eve gelen zarf ile duyuruldu.
Araya Sezen girdiSeda Sayan’ın Etiler Şamdan için tahliye kararı çıkarmasının ardından devreye Sezen Aksu girdi. Basında çıkan haberler Seda Sayan'ı isyan ettirdi. 'Kimse yalandan ağlamasın' diyen Sayan, sert çıktı!
VİDEO GALERİ
- 15:39 - Cemil İpekçi torununu bırakmıyor.
- 15:19 - DÜNYA ERKEK MODASININ MERKEZİ MİLANO’DA BİR TÜRK MARKASI “DAMAT”
- 14:51 - Porno yıldızının kızı!
- 14:37 - Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı
- 14:34 - Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği!
- 14:32 - 'Karşılarında beni bulurlar'
- 14:17 - Oyuncu olmak istiyorum!
- 13:58 - Ülkücüler, Bahçeli yerine beni seçer!
- 13:51 - Vefat haberini bile reyting malzemesi yaptılar!
- 13:21 - Araya Sezen girdi
- 13:14 - Ronaldinho dağıttı
- 13:03 - Meteroroloji'den son dakika uyarısı
- 13:00 - Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı
- 12:54 - Ünlü klip yönetmeni Ayşe Ersayın hayatını kaybetti
- 12:48 - Gelinler yürek hoplattı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim