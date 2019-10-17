OYUNCU EFECAN ŞENOLSUN ELİT İŞÇAN’A CİNSEL SALDIRIDA MI BULUNDU?

‘Yaşamayanlar’ isimli dizisinin oyuncusu Elit İşcan, dizide abisi rolünü canlandıran Efecan Şenolsun, tarafından 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından mahkemeye başvurmuştu.

Elit İşcan , geçtiğimiz yıl haziran ayında rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Genç oyuncunun şikayeti üzerine Efecan Şenolsun hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya oyuncular sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan ile taraf avukatları hazır bulundu.

“SİNDİREMİYORUM” DEDİ

Sanık Efecan Şenolsun aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu söyleyerek, rol arkadaşı olan Elit İşcan’a yönelik hakaret ve cinsel saldırıda bulunmadığını savundu. Şenolsun, “Dizinin son çekimleri sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde karavanda yaparız. Elit İşcan'a yönelik bir hakaretim ve aramızda gerginlik olmamıştır. Senaryo gereği ‘Allah belanı versin' şeklinde cümle sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarladım. Fotoğrafta da görüleceği üzere kendisi ile samimi bir arkadaşlığımız vardır. Olay günü biz hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı ya da tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum” ifadelerini kullandı.

“EFECAN ALKOLLÜ” DEDİLER

Olayın sabaha karşı yaşandığını söyleyen oyuncu Elit İşcan ise, “Sanık ile ilk temasım karavanda oldu. O sırada karavanda 3 kişi daha bulunuyordu. Bana ‘Allah senin belanı versin, yanıma yaklaşma' şeklinde sözler sarf etmesi üzerine karavanı terk etti. Bu durum üzerine gerildim. Olayı prodüksiyon amirine anlattım. Bana “Efecan şu an alkollü bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz” dedi. Son çekimin yapılacağı çekim alanının içerisinde bulunan yıkık binanın duvarında otururken sanık yanıma geldi ve bana yandan sarılarak “Kardeşimle ensest ilişki yaşamak istiyorum, öp beni” diyerek dudaklarını ve başını uzattı. Olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini ittim ve “git başımdan” diyerek uzaklaştırdım. Bunun üzerine bana sinkaflı küfürler etti” diyerek yaşananları anlattı.

‘DİZİNİN REKLAMI DİYE DÜŞÜNMESİNLER DİYE BEKLEDİM'

Mahkeme hakiminin neden olay yaşandıktan yaklaşık 4 ay sonra şikayetçi olduğunu sorması üzerine ise Elit İşcan, olayın yaşandığı gece yönetmene, ertesi gün ise yapımcı, avukatı ve Oyuncular Sendikasına anlattığını söyleyerek, fikrini aldığı kişilerin bir süre beklemesi gerektiğini söylediklerini anlattı. İşcan, “İki olayın birbirine karışmasını istemedim, insanlarda dizinin reklamını yapmak için böyle bir açıklama yaptığım izlenimi oluşturmak istemedim” diye cevapladı. Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

EFECAN ŞENOLSUN’DAN PAYLAŞIM

Şenolsun mahkeme süreci içerisinde haksızlığa uğradığını söyleyerek sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.