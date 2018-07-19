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Oyuncu çift evlendi

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Oyuncu çift evlendi
'Ege'nin Hamsisi' dizisinde 'Hatçe' karakterine hayat veren Bengi Öztürk, meslektaşı Sertaç Akkaya ile Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de evlendi.

'Ege'nin Hamsisi' dizisinde 'Hatçe' karakterine hayat veren Bengi Öztürk, meslektaşı Sertaç Akkaya ile Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de evlendi.

 

Çiftin şahitliğini ise geçen aylarda nişanlanan Ferhan Şensoy-Cem Öget ikilisi yaptı.

Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar, Yonca Şahinkaya ve Sedef Avcı da düğüne katılanlar arasındaydı. Bengi Öztürk duygularını Instagram sayfasına yazdığı sözlerle dile getirdi.

"Aslında duygularımı mutluluğumu anlatıcak kelimeleri seçebilicek miyim bilemiyorum... Sevgili eşim Bana ne kadar huzurlu bi ömür geçiriceğimi hissettirdiğin için "EVET"... İçimde kelebekler uçarken hayatımın en saklı en özel yerinde tuttuğum canım Hatice Şendil, gülümün içi Yonca Şahinbaş bu anlara siz şahit olun istedim... Sizin hayatınızın, kalbinizin güzelliği, huzuru bize de bulaşsın istedim..."

"Tüm güzelliğinizle ve en az sizler kadar sevdiğim eşlerinizle yanımızda oldunuz... Güzel hayatlarınızla ömrümüzün sonuna kadar da yanımda olmanızdır dileğim... Cem Öget, 'şekerim' diyen samimiyetinin geldiği gönlünü sevdiğim canım kardeşim...sen hep yanımızda ol e mi! Ve siz sevgili Cahit Abicim size ne desek az...varlığınız yeter... Hepinizi çok seviyorum...Bu anıyı bize yaşattığınız için sonsuz teşekkürler..."

 

 

 

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