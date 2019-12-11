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Oynarken Çok Acı Çektim

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Oynarken Çok Acı Çektim
Bahar Şahin, hayatının rolünü Zalim İstanbul ile oynuyor! Güzel oyuncunun dizinin yayınlanan son bölümünde sergilediği performans Twitter'ı salladı.

Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümüne Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin'in performansı damga vurdu. Bebeğini kaybettiği için çıldıran Ceren'in oyunculuğu Twitter'ı salladı. Bahar Şahin hakkında övgü dolu 'tweet'ler atıldı.

Twitter gündeminde birinci sıraya oturan güzel oyuncu, "“Ben oynarken çok acı çektim. Çok Bahar’a kaydığım oldu çünkü bebeklere çok bağlıyım. Ağlayıp sahneden çıktığım oldu ama hocam gelip, ‘tamam sakin ol şimdi role geçiyoruz Bahar sakin ol’ deyip beni destekledi. Çok acı çektim oynarken, umarım bunu da yansıtabilmişimdir”" itirafında bulundu.

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