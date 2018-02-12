Öykü Çelik ve Serhan Adalı aşka geldi! Sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir sokaklarında el ele objektife yansıyan âşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.
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Öykü'nün Aşk Sessizliği
Önceki gecce yeni sevgilisiyle Cihangir'de görüntülenen Öykü Çelik, yeni aşkıyla ilgili sorular karşısında sessizliğe büründü.
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