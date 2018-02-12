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Öykü'nün Aşk Sessizliği

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Öykü'nün Aşk Sessizliği
Önceki gecce yeni sevgilisiyle Cihangir'de görüntülenen Öykü Çelik, yeni aşkıyla ilgili sorular karşısında sessizliğe büründü.

Öykü Çelik ve Serhan Adalı aşka geldi! Sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir sokaklarında el ele objektife yansıyan âşıklar, soruları yanıtsız bıraktı. 

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